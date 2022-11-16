У Херсоні поки що працює мобільний сервісний центр МВС, але згодом планується відкриття установи з постійним місцем дислокації.
Мобільний сервісний центр МВС уже працює в Херсоні. Про це повідомили на офіційному телеграм-каналі Головного сервісного центру МВС України.
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Його робота розпочалась сьогодні, 16 листопада, з 10:00 біля будівлі Херсонського районного управління поліції за адресою вул. Маяковського, 10.
У мобільному сервісному центрі можна отримати наступні послуги:
- відновити втрачені документи - посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
- зареєструвати та перереєструвати транспортний засіб
- замінити посвідчення водія
- отримати міжнародне посвідчення водія
Також для мешканців міста створена точка доступу до wi-fi супутникового інтернету Starlink.