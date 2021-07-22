Суперкар мог разгоняться до сотни за 2,5 секунды, но остановился боком в бетонном ограждении.

В Италии разбили самый мощный и дорогой дорожный автомобиль среди тех, которые сейчас выпускает Ferrari. Это SF90 Stradale с гибридным 1000-сильным двигателем, оснащен трековым пакетом Assetto Fiorano. Он стоил около 700 тысяч долларов.

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Происшествие произошло на севере Италии, рядом с городом Вентимилья. Больше всего повреждений у суперкара – с левой стороны от бетонного ограждения. Однако, скорее всего, причиной ДТП стала помеха справа – там у него разбито зеркало и лобовое стекло. Кроме этого, на кузове видно множество царапин, а оба левых колеса вывернуты под неестественным углом – скорее всего, пострадала и подвеска.

Фото varryx_ / Instagram

Что стало причиной аварии и есть ли пострадавшие, не сообщается. Номера SF90 Stradale, которые были на этом авто, Ferrari обычно использует для автомобилей с пресс-парка. Таким образом возможно, что за рулем был представитель масс-медиа. Отметим, что все журналисты "Авто24" на прошлой неделе находились в Украине и в Италию не выезжали.

В основе силовой установки гиперкара – модернизированный битурбомотор V8 объемом 4 л, выдающий 780 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Он работает в тандеме с тремя электродвигателями, которые добавляют еще 220 сил. SF90 Stradale достигает первой “сотни” за 2,5 секунды. До 200 километров в час гибрид ускоряется за 6,7 секунды, а максимальная скорость составляет 340 километров в час. Базовая цена Ferrari SF90 Stradale составляет 500 тысяч долларов, с пакетом Assetto Fiorano. – около 700 тысяч долларов США.