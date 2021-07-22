Суперкар міг розганятись до сотні за 2,5 секунди, але зупинився боком в бетонній огорожі.

В Італії розбили найпотужніший і найдорожчий дорожній автомобіль серед тих, які зараз випускає Ferrari. Це SF90 Stradale з гібридним 1000-сильним двигуном, оснащений трековим пакетом Assetto Fiorano. Він коштував близько 700 тисяч доларів.

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Подія сталася на півночі Італії, поряд з містом Вентімілья. Найбільше пошкоджень у суперкара – з лівого боку від бетонної огорожі. Однак, швидше за все, причиною ДТП стала перешкода справа – там у нього розбите дзеркало та лобове скло. Крім цього, на кузові видно безліч подряпин, а обидва лівих колеса вивернуті під неприродним кутом – швидше за все, постраждала і підвіска.

Фото varryx_ / Instagram

Що стало причиною аварії і чи є постраждалі, не повідомляється. Номери SF90 Stradale, які були на цьому авто, Ferrari зазвичай використовує для автомобілів з преспарку. Таким чином можливо, що за кермом був представник мас-медіа. Зазначимо, що всі журналісти "Авто24" на минулому тижні знаходились в Україні та в Італію не виїжджали.

В основі силової установки гіперкара – модернізований бітурбомотор V8 об'ємом 4 л, що видає 780 кінських сил і 800 Нм крутного моменту. Він працює в тандемі з трьома електродвигунами, які додають ще 220 сил. SF90 Stradale досягає першої “сотні” за 2,5 секунди. До 200 кілометрів на годину гібрид прискорюється за 6,7 секунди, а максимальна швидкість складає 340 кілометрів на годину. Базова ціна Ferrari SF90 Stradale складає 500 тисяч доларів, з пакетом Assetto Fiorano. – близько 700 тисяч доларів США.