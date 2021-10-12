Hyundai признали самым технологичным производителем автомобилей в 2021 году в сегменте массового рынка по рейтингу JD Power.

Опрошенные агентством JD Power пользователи признали Hyundai самым технологичным производителем в сегменте массового рынка – 519 баллов.

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Алгоритм, по которому создается рейтинг качества JD Power, предусматривает опрос владельцев новых автомобилей по истечении 90 дней их эксплуатации и подсчет одинаковых замечаний на 100 автомобилей. Чем меньше количество подобных замечаний – тем лучше показатель модели в рейтинге. Для определения рейтинга в 2021 году опросили свыше 110 тысяч владельцев автомобилей.

Также модель Hyundai Elantra получила индивидуальную награду за новейшую технологию ассистента по предотвращению фронтального столкновения, которая распознает пешеходов и велосипедистов (Forward Collision-Avoidance Assist with pedestrian and cyclist detection), FCA.

Сканируя дорогу впереди с помощью радара и камеры, система FCA автоматически тормозит, когда обнаруживает внезапное торможение впереди автомобилем или наличие пешеходов и велосипедистов. Следует отметить, что на украинский рынок с этой технологией импортируются автомобили моделей Hyundai: Tuscon, Ioniq 5, Santa Fe и Staria.