24-25 июля в столице состоятся спортивные соревнования триатлона. Инициатором проведения мероприятия выступила общественная организация "Беговая Украина".

Как сообщают организаторы, в связи с соревнованиями, будут ограничивать движение транспорта.

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График перекрытия улиц 24-25 июля 2021 года:

Контрактовая площадь – с 05:00 24 июля до 22:00 25 июля;

ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) – с 05:00 24 июля до 22:00 25 июля;

Почтовая площадь (причал № 2-10) – с 05:00 24 июля до 22:00 25 июля.

График перекрытия улиц 24 июля 2021 года:

ул. Трухановская – с 16:00 до 20:00.

График перекрытия улиц 25 июля 2021 года:

ул. Трухановская – с 7:00 до 15:30;

ул. Петра Сагайдачного – с 07:00 до 15:30;

Боричев спуск – с 07:00 до 15:30;

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 07:00 до 15:30;

ул. Набережно-Крещатицкая (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 13:30;

Гаванский мост в направлении Северного моста – с 07:00 до 13:30;

ул. Набережно-Рыбацкая (в направлении Северного моста – с 07:00 до 13:30;

Набережное шоссе (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 13:30;

поворот с моста Метро на Набережное шоссе (в сторону Подола) – 07:00 до 13:30;

поворот с ул. Электриков на ул. Набережно-Рыбальскую – с 07:00 до 13:30.

Движение на Набережном шоссе в сторону ст. м. “Выдубичи”, движение на ул. Набережно-Рыбальской и Гаванском мосту в сторону ул. Нижний и Верхний Вал ограничено не будет. Движение в этих направлениях будет открыто в обычном режиме.