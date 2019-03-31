Это один из самых необычных гостевых сервисов в мире.

Северное сияние, бескрайний заснеженный простор, в руках вы держите горячий чай, на шее висит фотоаппарат, в 20 метрах от вас играет стая полярных медведей... Опасно? Ничуть.

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Организация Natural Habitat Adventures из США предлагает туры в различные уголки мира для любителей природы и этнотуризма. Среди предложений компании выделяются путешествия в тундру для созерцания и фотосъемки белых медведей.

Фото: передвижной полярный отель Tundra Lodge / Natural Habitat Adventures

Отель Tundra Lodge включает в перечень услуг не только ночевку на природе, но и экскурсии с биологом для большего понимания животных и природы Арктики.

Перевозят жилые вагоны так называемые Polar Rovers – специальные грузовики, созданные для эксплуатации в тундре. На них же гости отеля могут совершать вылазки “в поля”.

Организаторы уверяют, что все вполне безопасно, ни одного несчастного случая за много лет. Приключение, конечно, не из дешевых, да еще и бронировать место в отеле нужно заранее, ибо попасть на уникальный полярный сафари-тур немало желающих. Стоимость шестидневного тура, без учета перелета, составляет 8395 долларов, а полный пакет услуг стоит $9895.

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