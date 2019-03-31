Це один з найнезвичайніших гостьових сервісів у світі.

Півнячне сяйво, безкрайній засніжений простір, в руках ви тримаєте гарячий чай, на шиї висить фотоапарат, в 20 метрах від вас бавиться зграя полярних ведмедів… Небезпечно? Зовсім ні.

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Організація Natural Habitat Adventures з США пропонує тури в різні куточки світу для любителів природи та етно-туризму. Серед пропозицій компанії виділяються мандрівки в тундру для споглядання і фотозйомки білих ведмедів.

Фото: пересувний полярний готель Tundra Lodge / Natural Habitat Adventures

Готель Tundra Lodge включає у перелік послуг не лише ночівлю на природі, а й екскурсії з біологом для більшого розуміння тварин і природи Арктики.

Перевозять житлові вагони так звані Polar Rovers – спеціальні вантажівки створені для експлуатації в тундрі. На них же гості готелю можуть здійснювати вилазки “в поля”.

Організатори запевняють, що усе цілком безпечно, жодного нещасного випадку за багато років. Пригода, звісно, не з дешевих, та ще й бронювати місце у готелі потрібно заздалегідь, бо на унікальний полярний сафарі-тур є чимало охочих. Вартість 6-денного туру, без врахування перельоту становить 8395 доларів, а повний пакет послуг коштує $9895.

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