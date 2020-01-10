Фактически, дом возведен вокруг машины.

Maserati GranTurismo – безусловно, великолепный автомобиль, достойный внимания. Одна пара из Японии готова демонстрировать машину днем и ночью, заказав себе дизайнерский домик-постамент для итальянского спорткара.

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Архитектурный проект дома создан студией FujiwaraMuro Architects из Токио. Автомобиль является неотъемлемой частью светлого уютного дома, одновременно частью интерьера и элементом фасада.

Пара, заказавшая проект, хотела, чтобы их гости могли увидеть машину как снаружи, так и изнутри. Действительно, не вести же их в темный гараж где-то в подвале?

Фото: дом, возведенный вокруг автомобиля / Autoevolution

Дом, выполненный в модерновом стиле, имеет площадь в 204 квадратных метра, два этажа. Внутреннее пространство демонстрирует чистоту и “воздушную” эстетику, а белоснежный автомобиль отражает все лучи света, попадающие на него прямо в дом, совсем как Луна на небе.

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