Фактично, будинок зведений довкола машини.

Maserati GranTurismo – безумовно, чудовий автомобіль, гідний уваги. Одна пара з Японії готова демонструвати машину вдень і вночі, замовивши собі дизайнерський будиночок-постамент для італійського спорткара.

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Архітектурний проект будинку створений студією FujiwaraMuro Architects з Токіо. Автомобіль є невід’ємною частиною світлого затишного будинку, водночас частиною інтер’єру та елементом фасаду.

Пара, яка замовила проект, хотіла, щоб їх гості могли побачити машину як зовні, так і зсередини. Справлі, не вести ж їх до темного гаража десь у підвалі?

Фото: будинок, зведений довкола автомобіля / Autoevolution

Будинок, виконаний в модерновому стилі, має площу у 204 квадратні метри, два поверхи. Внутрішній простір демонструє чистоту та “повітряну” естетику, а білосніжний автомобіль відбиває усі промені світла, що потрапляють на нього прямо в домівку, зовсім як Місяць на небі.

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