Обновленный Genesis G70 получил новый 300-сильный двигатель, варианты кузова – седан и универсал, а также несколько новых цветов.

Модель представлена с кузовами седан и универсал, теперь она представлена в двух новых цветах кузова и с доработанным салоном.

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Самые же крупные изменения произошли под капотом: G70 потеряла 2,0-литровый турбомотор, и теперь базовым выступает 2,5-литровый двигатель мощностью 300 лошадиных сил (почти на 50 сил больше, чем в версии начального уровня для рынка США).

Обновленному Genesis G70 подправили логотип – он выглядит минималистичнее из-за двухмерного дизайна. В цветовой палитре кузова появились синий и серый оттенки Kawah Blue и Bartna Grey, новые сочетания цветов предложены и для салона. На центральной консоли появилась прямоугольная сенсорная панель – она расположена под дефлекторами вентиляции и отвечает за управление климат-контролем. В список базового оборудования прибавили вентиляцию передних кресел, подогрев задних сидений и безрамочное зеркало заднего вида.

Что касается моторной гаммы, то помимо 2,5-литрового двигателя на 300 сил для Genesis G70 2024 модельного года доступна и бывшая 3,3-литровая "шестерка". Правда такой агрегат положен только седану.

Цены на обновленную модель в Южной Корее уже объявлены: от 43,15 миллиона вон (32,5 тысячи долларов) за седан и от 45,11 миллиона вон (33,7 тысячи долларов) за универсал. Седан с топовым двигателем 3.3 обойдется минимум в 48,05 миллиона (36,2 тысячи долларов).