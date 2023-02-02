Электрическую линейку премиальной марки Genesis возглавит серийная версия кабриолета, дебютировавшего на прошлогоднем автосалоне в Лос-Анджелесе.

О том, что компания намерена запустить в производство X Convertible, стало известно во время выступления вице-президента и креативного директора Genesis Люка Донкервольке на ежегодном собрании дилеров марки. Хотя поначалу задачей шоу-кара, была демонстрация будущего бренда и о перспективах серийного производства речь не шла.

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Genesis X Convertible – третий концепт Х-серии. Первым был двухдверный седан Genesis X, дебютировавший в конце марта 2021 года. Второй концепт – Genesis X Speedium Coupe EV – компания показала в апреле 2022 года, а будущий флагман предстал перед публикой в ноябре того же года.

Как и два предыдущих шоу-кара, X Convertible разработан в стилистике Ultimate Athletic Elegance, основным элементом которого стала «двойная сплошная» – Two Lines. В частности, в виде полос у автомобиля исполнены диодные фары и фонари Quad Lamps. Передние достигают двери и образуют перевернутый треугольник на месте традиционной радиаторной решетки Crest Grille. Информации о силовых агрегатах электромобиля пока нет.

По предварительным данным, Genesis X Convertible выйдет ограниченным тиражом и обойдется в 200 000 – 300 000 долларов. По словам Питера Ланзавечиа, главы Национального консультативного совета дилеров Genesis, когда кабриолет марки появится на рынке, он сможет омрачить даже Bentley Continental GTC.

Как заявлялось ранее, к 2025 году Genesis планирует завершить разработку автомобилей с ДВС, а к 2030 году – стать полностью электрическим брендом.