Електричну лінійку преміальної марки Genesis очолить серійна версія кабріолета, який дебютував на минулорічному автосалоні у Лос-Анджелесі.

Про те, що компанія має намір запустити у виробництво X Convertible, стало відомо під час виступу віце-президента та креативного директора Genesis Люка Донкервольке на щорічних зборах дилерів марки. Хоча спочатку завданням шоу-кара, була демонстрація майбутнього бренду й про перспективи серійного виробництва не йшлося.

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Genesis X Convertible – третій концепт Х-серії. Першим був дводверний седан Genesis X, який дебютував наприкінці березня 2021 року. Другий концепт – Genesis X Speedium Coupe EV – компанія показала у квітні 2022 року, а майбутній флагман постав перед публікою у листопаді того ж року.

Як і два попередні шоу-кари, X Convertible розроблений у стилістиці Ultimate Athletic Elegance, основним елементом якого стала «подвійна суцільна» – Two Lines. Зокрема, у вигляді смуг в автомобілі виконані діодні фари та ліхтарі Quad Lamps. Передні досягають дверей й утворюють перевернутий трикутник на місці традиційної решітки радіатора Crest Grille. Інформації про силові агрегати електромобіля наразі немає.

За попередніми даними, Genesis X Convertible вийде обмеженим тиражем та коштуватиме 200 000 – 300 000 доларів. Зі слів Пітера Ланзавечіа, голови Національної консультативної ради дилерів Genesis, коли кабріолет марки з’явиться на ринку, він зможе затьмарити навіть Bentley Continental GTC.

Як заявлялось раніше, до 2025 року Genesis планує завершити розробку автомобілів з ДВЗ, а до 2030 року – стати повністю електричним брендом.