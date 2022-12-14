Genesis GV60 стає першою моделлю бренду в Європі з технологією розпізнавання обличчя. Функція вже доступна на ринку США.

Genesis GV60 у 2023 модельному році отримує технологічний приріст на європейському ринку у вигляді нових біометричних функцій, включаючи першу в світі технологію розпізнавання обличчя для безключового входу в автомобіль.

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Так звана функція Face Connect дає клієнтам можливість розблокувати та отримати доступ до свого автомобіля за допомогою свого обличчя завдяки датчику розпізнавання обличчя з контролером обробки зображень глибокого навчання.

Вам потрібно буде отримати доступ до автомобіля за допомогою його фізичного ключа лише один раз і налаштувати свій профіль для розпізнавання обличчя – усі подальші блокування, розблокування та запуски двигуна можна виконувати без потреби у фізичному ключі.

Для когось ця технологія, ймовірно, звучить надто страшно та заплутано. Проте Genesis каже, що системою легко користуватися, а на середній стійці є світлодіодний індикатор, який візуалізує стан автомобіля та дає підтвердження щоразу, коли система активується.

Автовиробник також гарантує, що біометричні дані ніколи не завантажуються та не зберігаються віддалено за межами HMI автомобіля.

Якщо ця технологія здається вам знайомою, можливо, це тому, що дуже схожа функція зараз дуже популярна на смартфонах і використовується мільйонами користувачів у всьому світі щодня. Genesis вважає, що його застосування в GV60 ідеально підходить для активного відпочинку на природі, наприклад плавання, скелелазіння та бігу, під час якого носити фізичний ключ незручно.

Важливо відзначити, що ця технологія була доступна на ринку США для GV60. Південнокорейський бренд каже, що електричний розкішний кросовер тепер також доступний для замовлення на певних ринках Європи, включаючи Великобританію, де GV60 продається в класах Premium, Sport і Sport Plus. У Сполучених Штатах EV кросовер доступний у двох версіях – GV60 Advance початкового рівня зі стандартним повним приводом і запасом ходу 400 км, а також GV60 Performance з потужністю 429 к.с.