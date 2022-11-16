Прототип електричного кабріолету Genesis X було розкрито на автошоу у Лос-Анджелесі

Південнокорейський бренд Genesis (належить Hyundai) показав третю модель електромобіля у Х-серії на спеціальному заході у Лос-Анджелесі. Про це пише Carscoops. Завершив трилогію прототип електричного кабріолету Genesis X Convertible Concept.

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Як і у другої моделі в лінійці Speedium Coupe, у кабріолету відсутня решітка радіатора. Місце, де вона має бути, окреслено світлодіодними лініями. Концепт набув характерної оптики Quad Lights. Дизайн кузова оновили, додавши різкіші грані над колесами і «антиклиноподібну параболічну лінію», що простяглася від капота до багажника. Відмінною особливістю нової моделі X є складний жорсткий дах із прозорими люками над передніми пасажирами.

Оббивка салону виконана з вовняної тканини та шкіри. З розважальних опцій виробник називає імерсивну аудіосистему, розроблену корейським саунд-дизайнером.

За словами офіційного представника бренду Genesis, лінійка Х покликана дати уявлення про майбутні серійні машини південнокорейської марки, яка до 2030 року планує відмовлятися від двигунів внутрішнього згоряння на користь електричних агрегатів.