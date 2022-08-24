Шоу-кар преміального корейського бренду показали в ході щорічного конкурсу елегантності в Пеббл-Біч (проходить у рамках Monterey Car Week).

Компанія розсекретила інтер'єр X Speedium Coupe. Як пояснили в Genesis, дизайнери розробляли його протягом останніх п'яти місяців.

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Салон оформлений у мінімалістичному стилі, а компонування є асиметричним, що творці підкреслили за допомогою різнокольорової оббивки. Так, крісло водія обробили темною шкірою, тоді як решта салону, включаючи сидіння переднього пасажира, отримала світлу шкіру.

Асиметрія виражається і в тому, що елементи керування, а також усі дисплеї в салоні орієнтовані на водія. Наприклад, на передній панелі концепту в центрі немає звичного тачскріна, який зазвичай доступний навіть передньому пасажиру. Роль дисплея інформаційно-розважальної системи виконує розташований праворуч від водія на плаваючій центральній консолі екран з «оптимізованим дизайном інтерфейсу користувача».

Ще в списку особливостей концептуального купе – висококласна аудіосистема з розташованими по всьому салону алюмінієвими динаміками, а також оброблене шкірою багажне відділення, що отримало X-подібні ремені. Імовірно, частину рішень згодом буде використано для розробки нових «зелених» моделей бренду Genesis. Зазначимо, ніяких подробиць про техніку шоу-кара немає, хоча очевидно, що Genesis X Speedium Coupe замислювався як електричний автомобіль.

Нагадаємо, виробник Hyundai навесні повідомляв про плани, які включають випуск 17 моделей і нової платформи. Відомо, що інвестиції в розвиток Hyundai та Genesis до 2030 року становитимуть 95,5 трлн корейських вон.