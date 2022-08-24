Шоу-кар премиального корейского бренда показали в ходе ежегодного конкурса элегантности в Пеббл-Бич (проходит в рамках Monterey Car Week).

Компания рассекретила интерьер X Speedium Coupe. Как пояснили в Genesis, дизайнеры разрабатывали его в течение последних пяти месяцев.

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Салон оформлен в минималистичном стиле, а компоновка является асимметричным, что создатели подчеркнули с помощью разноцветной обивки. Так, кресло водителя отделали темной кожей, тогда как остальная часть салона, включая сиденье переднего пассажира, получила светлую кожу.

Асимметрия выражается и в том, что элементы управления, а также все дисплеи в салоне ориентированы на водителя. Например, на передней панели концепта в центре нет привычного тачскрина, который обычно доступен даже переднему пассажиру. Роль дисплея информационно-развлекательной системы выполняет расположен справа от водителя на плавающей центральной консоли экран с оптимизированным дизайном интерфейса пользователя».

Еще в списке особенностей концептуального купе высококлассная аудиосистема с расположенными по всему салону алюминиевыми динамиками, а также отделанное кожей багажное отделение, получившее X-образные ремни. Предположительно, часть решений впоследствии будет использована для разработки новых "зеленых" моделей бренда Genesis. Отметим, никаких подробностей о технике шоу-кара нет, хотя очевидно, что Genesis X Speedium Coupe задумывался как электрический автомобиль.

Напомним, производитель Hyundai весной сообщал о планах, которые включают выпуск 17 моделей и новой платформы. Известно, что инвестиции в развитие Hyundai и Genesis к 2030 году составят 95,5 трлн корейских вон.