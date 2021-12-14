Флагман модельного ряда премиум бренда Genesis дебютировал еще в ноябре, но тогда производитель показал только экстерьер и не раскрыл характеристик. Теперь же "двухэтапный" дебют можно считать завершенным.

Genesis G90 второго поколения получил две силовых установки на выбор, две версии колесной базы, два панорамных люка на крыше и два ультраудобных кресла на втором ряду сидений.

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Седан с обычной длиной колесной базы имеет расстояние между осями в 3180 мм, длину, ширину и высоту – 5275, 1930 и 1490 мм соответственно. Такая версия Genesis G90 комплектуется 3,5-литровым турбомотором T-GDi с отдачей в 380 л.с. и 530 Нм. В случае длиннобазного G90 LWB габариты следующие: 5465, 1930 и 1490 мм в длину, ширину и высоту, а колесная база растянулась до 3370 мм. Такие седаны также оснащаются 3,5-литровым мотором, 48-вольтовым электрическим нагнетателем e-S/C. Его производительность пока не раскрывается. Электрический компрессор помогает мотору V6 раньше добиться максимального крутящего момента, что улучшает реакцию на нажатие педали газа на низких и средних оборотах. Оба двигателя сочетаются с 8-скоростным "автоматом".

Фото: экстерьер Genesis G90, автомобиль синего цвета – версия с длинной базой / Genesis

Кузов седана может иметь один из 12 цветов из фирменной палитры, а для интерьера предлагается пять цветовых решений. В базовую оснастку вариации Long Wheel Base входят 20-дюймовые колесные диски оригинального дизайна, многокамерная пневмоподвеска и задняя ось с поворотными колесами. А общей особенностью всех вариантов является адаптивная подвеска Preview-ECS, которая использует настройки сопротивления амортизаторов, показания фронтальной камеры и данные от навигации. В сочетании с пневмоподвеской система может поднимать машину на 10 или 25 мм при приближении к неровностям или поднимать только переднюю часть для съезда с пандуса. На высоких скоростях клиренс снижается для повышения устойчивости и улучшения аэродинамики.

Задние кресла Genesis G90 имеют десять пневматических баллонов в спинке и два в подушке для четырех режимов массажа. Также боковые валики сдуваются для облегчения посадки и могут увеличивать высоту в спортивном режиме или при скорости свыше 130 км/ч. У правого заднего сиденья имеется опора для ног с вентиляцией и подогревом. Все седаны оборудованы активной системой подавления шума от дороги Active Noise Control-Road. Для второго ряда кресел предусмотрен восьмидюймовый сенсорный экран в подлокотнике, контролирующий настройку кресел, массаж, освещение, климат-контроль, а также пару 10,2-дюймовых сенсорных экранов с автоматической настройкой угла наклона. Каждый может работать независимо и передавать звук на Bluetooth-наушники пассажира. Также раздельное управление имеют люки на крыше.

В отделке применены новые материалы Newspaper Crown Wood и Newspaper Stripe Wood, созданные с использованием макулатуры. Также роскошный седан может похвастаться аудиосистемой объемного звучания Bang & Olufsen с 23 динамиками, динамиками в подголовнике водителя, издающими предупреждения, которые не слышат пассажиры, системой Mood Curator, которая позволяет быстро изменять настройки звука, окружающей подсветки, массажа,занавесок и распылителя ароматов, системой полуавтономного управления, проекционным дисплеем, обновлением через беспроводной интернет. Среди других особенностей G90: автоматически выдвигающиеся дверные ручки при приближении к машине, автоматическое закрытие двери, идентификация владельца и запуск мотора смартфоном, платежи из машины.

Фото: интерьер Genesis G90 / Genesis