Южнокорейский бренд раскрыл дизайн экстерьера следующего поколения флагмана, дебют которого состоится в декабре. Интерьер и характеристики новинки пока остаются в тайне.

Конкурент Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series и Audi A8 от концерна Hyundai-Kia готовится сменить поколение, поэтому получил дизайн в стиле младших моделей Genesis. Характерные черты – “линейная” и “двухэтажная” оптика спереди, а также решетка радиатора в форме бриллианта. Производитель сообщил, что G90 будет доступен со стандартной и удлиненной колесной базой, а из моторной линейки исключат двигатель V8.

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Передняя часть нового седана в значительной степени повторяет шоукар Genesis Concept X, представленный в марте этого года. В частности, передние фары, продолжающиеся на крыльях сигналами поворота, форма радиаторной решетки с трехмерным узором и выдвижные дверные ручки.

Производитель не показал следующий Genesis G90 изнутри, зато раскрыл некоторые подробности о машине с удлиненной колесной базой. Удлиненная модель будет иметь дополнительные 19 сантиметров длины, преимущественно в области задних сидений. От стандартного седана его будет отличать декоративный хром и особый дизайн 20-дюймовых дисков.

Техническая часть пока остается в тайне, но известно, что из линейки моторов удалят топовый атмосферник V8, на смену которому придет битурбомотор V6 Smartstream.

Премьера Genesis G90 нового поколения состоится в декабре. Одновременно дилеры в Южной Корее начнут принимать заказы на новинку. А на других рынках седан станет доступен уже со следующего года.

Фото: экстерьер Genesis G90 следующего поколения / Genesis