Південнокорейський бренд розкрив дизайн екстер'єру наступного покоління флагмана, дебют якого відбудеться у грудні. Інтер'єр та характеристики новинки поки залишаються в таємниці.

Конкурент Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series та Audi A8 від концерну Hyundai-Kia готується змінити покоління, тож отримав дизайн у стилі молодших моделей Genesis. Характерні риси – “лінійна” та “двоповерхова” оптика спереду, а також решітка радіатора у формі діаманта. Виробник повідомив, що G90 буде доступний зі стандартною та подовженою колісною базою, а з моторної лінійки виключать двигун V8.

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Передня частина нового седана значною мірою повторює шоукар Genesis Concept X, представлений у березні цього року. Зокрема, передні фари, що продовжуються на крилах сигналами повороту, форма радіаторної решітки з тривимірним візерунком та висувні дверні ручки.

Виробник не показав наступний Genesis G90 зсередини, зате розкрив деякі подробиці про машину з подовженою колісною базою. Лонгована модель матиме додаткові 19 сантиметрів довжини, переважно в області задніх сидінь. Від стандартного седана його відрізнятиме додатковий декоративний хром та особливий дизайн 20-дюймових дисків.

Технічна частина поки залишається в таємниці, але відомо, що з лінійки моторів видалять топовий атмосферник V8, на зміну якому прийде бітурбомотор V6 Smartstream.

Прем'єра Genesis G90 нового покоління відбудеться у грудні. Одночасно дилери у Південній Кореї почнуть приймати замовлення на новинку. А на інших ринках седан стане доступний вже з наступного року.

Фото: екстер’єр Genesis G90 наступного покоління / Genesis