Він абсолютно не відрізняється від версій з ДВЗ, але замість решітки радіатора у нього глуха панель.

Genesis Electrified GV70 дебютував на Автосалоні у Гуанчжоу. Електричний кросовер отримав запас ходу у 400 кілометрів (навіть 500 км за китайським стандартом CLTC), спеціальні режими для динамічного прискорення та руху на бездоріжжі, а також можливість віддавати енергію зі свого акумулятора у побутову мережу.

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Електричний GV70 отримав двомоторну силову установку, з двигуном на кожній осі, яка має віддачу у 490 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Вона дозволяє кросоверу прискорюватись від 0 до 100 км/год за 5,1 секунди, а в режимі Boost Mode – за 4,5 секунди. Він також може працювати лише на одному моторі, заощаджуючи енергію.

Місткість батареї не названа, але відомо, що вона працює під напругою 800 вольтів і підтримує зарядку потужність до 350 кіловатів, дозволяючи відновити енергію з 10 до 80% за 18 хвилин. На одному заряді Genesis Electrified GV70 може проїхати близько 400 км, за вимірами самого автовиробника. Також Genesis Electrified GV70 отримав технологію V2L (Vehicle to Load), яка дозволяє живити зовнішні споживачі потужністю до 3,6 кВт.

Додатково Electrified GV70 може похвалитись спеціальним профілем руху на бездоріжжі e-Terrain Mode, режимом руху в одну педаль, системою активного придушення шуму ANC-R та “розумною” підвіскою Pre-view ECS, яка слідкує за дорогою попереду за допомогою камери та відповідно налаштовує підвіску.

Genesis Electrified GV70 буде глобальною моделлю, а випускати його будуть на заводі Hyundai Motor Group у штаті Алабама, в США. На ринку новинка повинна з’явитись наступного року. Ціни на автомобіль поки не оголошені.

Фото: Genesis Electrified GV70 / Genesis