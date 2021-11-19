Он абсолютно не отличается от версий с ДВС, но вместо решетки радиатора у него глухая панель.

Genesis Electrified GV70 дебютировал на автосалоне в Гуанчжоу. Электрический кроссовер получил запас хода в 400 километров (даже 500 км по китайскому стандарту CLTC), специальные режимы для динамичного ускорения и движения на бездорожье, а также возможность отдавать энергию со своего аккумулятора в бытовую сеть.

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Электрический GV70 получил двухмоторную силовую установку с двигателем на каждой оси, которая имеет отдачу в 490 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Она позволяет кроссоверу ускоряться от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды, а в режиме Boost Mode – за 4,5 секунды. Он также может работать только на одном моторе, экономя энергию.

Емкость батареи не названа, но известно, что она работает под напряжением 800 вольт и поддерживает зарядку мощностью до 350 киловатт, позволяя восстановить энергию с 10 до 80% за 18 минут. На одном заряде Genesis Electrified GV70 может проехать около 400 км, по замерам самого автопроизводителя. Также Genesis Electrified GV70 получил технологию V2L( Vehicle to Load), которая позволяет питать внешние потребители мощностью до 3,6 кВт.

Дополнительно Electrified GV70 может похвастаться специальным профилем движения на бездорожье e-Terrain Mode, режимом движения в одну педаль, системой активного подавления шума ANC-R и “умной” подвеской Pre-view ECS, которая следит за дорогой впереди с помощью камеры и соответственно настраивает подвеску.

Genesis Electrified GV70 будет глобальной моделью, а выпускать ее будут на заводе Hyundai Motor Group в штате Алабама, в США. На рынке новинка должна появиться в следующем году. Цены на автомобиль пока не объявлены.

Фото: Genesis Electrified GV70 / Genesis