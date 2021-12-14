Флагман модельного ряду преміум бренду Genesis дебютував ще в листопаді, але тоді виробник показав лиш екстер'єр і не розкрив характеристик. Тепер же "двоетапний" дебют можна вважати завершеним.

Genesis G90 другого покоління отримав дві силових установки на вибір, дві версії колісної бази, два панорамних люки на даху та, звісно, два ультразручних крісла на другому ряду сидінь.

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Седан зі звичайною довжиною колісної бази має відстань між осями у 3180 мм, довжину, ширину і висоту – 5275, 1930 та 1490 мм, відповідно. Така версія Genesis G90 комплектується 3,5-літровим турбомотором серії T-GDi з віддачею у 380 к.с. та 530 Нм. У випадку довгобазного G90 LWB габарити наступні: 5465, 1930 та 1490 мм у довжину, ширину і висоту, а колісна база розтягнулась до 3370 мм. Такі седани також оснащуються 3,5-літровим мотором, 48-вольтовим електричним нагнітачем e-S/C. Його продуктивність поки не розкривається. Електричний компресор допомагає мотору V6 раніше досягти максимального крутного моменту, що покращує реакцію на натискання педалі газу на низьких і середніх обертах. Обидва мотори поєднуються з 8-швидкісним “автоматом”.

Фото: екстер’єр Genesis G90, автомобіль синього кольору – версія з довгою базою / Genesis

Кузов седана може мати один із 12 кольорів з фірмової палітри, а для інтер’єра пропонується п’ять колірних рішень. У базове оснащення варіації Long Wheel Base входять 20-дюймові колісні диски оригінального дизайну, багатокамерна пневмопідвіска та задня вісь з поворотними колесами. А загальною особливістю для всіх варіантів є адаптивна підвіска Preview-ECS, яка використовує налаштування опору амортизаторів, показання фронтальної камери та данні від навігації. У поєднанні з пневмопідвіскою, система може підіймати машину на 10 або 25 мм при наближенні до нерівностей або підіймати тільки передню частину для з’їзду з пандусу. На високих швидкостях кліренс знижується, задля більшої стійкості та покращення аеродинаміки.

Задні крісла Genesis G90 мають десять пневматичних балонів у спинці та два у подушці, для чотирьох режимів масажу. Також бічні валики здуваються для полегшення посадки та можуть збільшувати висоту у спортивному режимі руху або при швидкості вище 130 км/год. У правого заднього сидіння є висувна опора для ніг з вентиляцією та підігрівом. Усі седани обладнані активною системою придушення шуму від дороги Active Noise Control-Road. Для другого ряду крісел передбачений восьмидюймовий сенсорний екран у підлокітнику, який контролює налаштування крісел, масажу, освітлення, клімат-контролю, а також пара 10,2-дюймових сенсорних екранів з автоматичним налаштуванням кута нахилу. Кожен може працювати незалежно та передавати свій звук на Bluetooth-навушники пасажира. Також роздільне керування мають люки на даху.

В оздобленні застосовані нові матеріали Newspaper Crown Wood та Newspaper Stripe Wood, створені з використанням макулатури. Також розкішний седан може похвалитись аудіосистемою об'ємного звучання Bang & Olufsen з 23 динаміками, динаміками в підголівнику водія, що видають попередження, які не чують пасажири, системою Mood Curator, що дозволяє швидко змінювати налаштування звуку, навколишнього підсвічування, масажу, фіранок та розпилювача ароматів, системою напівавтономного управління, проєкційним дисплеєм, оновленням через бездротовий інтернет. Серед інших особливостей G90: дверні ручки, що автоматично висуваються при наближенні до машини, автоматичне закриття дверей, ідентифікація власника і запуск мотора смартфоном, платежі з машини.

Фото: інтер’єр Genesis G90 / Genesis