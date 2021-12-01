Технічно він близький до Peugeot 308 SW.

“Практичний, стильний, спортивний і просторий” – так німецький автовиробник описує новий універсал Opel Astra Sports Tourer. Це перший універсал марки з новим дизайном і він вперше отримав гібридні силові установки двох рівнів.

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У липні цього року Opel представив шосте покоління моделі Astra в кузові хетчбек. Як і передбачалось, модель з довгим дахом виконана за тим же мотивом, з фірмовим “обличчям” Opel Vizor та “піксельною” оптикою Intelli-Lux LED Pixel Light. Всередині універсал повністю повторює хетчбек і має таку ж цифрову кабіну Pure Panel. Чого немає у хетчбека, так це багажника на 1634 літри з рухомою підлогою Intelli-Space, яка оптимізує обсяг багажника. За “спортивність” у ньому відповідають ергономічні сидіння AGR.

Лінійка силових агрегатів Opel Astra Sports Tourer дісталась від хетчбека. Базовим є трициліндровий 1,2-літровий бензиновий агрегат з турбонаддувом і потужністю 110 кінських сил. З іншими налаштуваннями цей двигун має віддачу у 130 сил. Таку ж потужність забезпечує і чотирициліндровий 1,5-літровий турбодизель.

Фото: Opel Astra Sports Tourer 2022 / Stellantis

Плагін-гібридна силова установка (PHEV) з електрифікованим 1,6-літровим турбодвигуном показує продуктивність у 180 кінських сил. Вона буде доступна вже на старті продажів, а пізніше до неї приєднається потужніша 225-сильна версія.

Шестишвидкісна механічна коробка передач є стандартною, а більш потужні версії, включаючи PHEV, отримали 8-ступеневий “автомат”.

Гібридні версії універсала мають дещо менше простору в багажнику (1574 л), оскільки у днищі розміщено тягові батареї. Навіть базова Astra Sports Tourer оснащена відкидними задніми сидіннями в конфігурації 40:20:40 та створює рівну поверхню з підлогою багажника.

За планом Stellantis, у 2023 році на ринок має вийти повністю електричний Peugeot 308. Імовірно, Astra без двигуна внутрішнього згоряння буде наступною.