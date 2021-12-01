Технически он близок к Peugeot 308 SW.

“Практичный, стильный, спортивный и просторный” – так немецкий автопроизводитель описывает новый универсал Opel Astra Sports Tourer. Это первый универсал марки с новым дизайном и он впервые получил гибридные силовые установки двух уровней.

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В июле этого года Opel представил шестое поколение модели Astra в кузове хэтчбек. Как и предполагалось, модель с длинной крышей выполнена по тому же мотиву, с фирменным “лицом” Opel Vizor и ”пиксельной” оптикой Intelli-Lux LED Pixel Light. Внутри универсал полностью повторяет хэтчбек и имеет такую же цифровую кабину Pure Panel. Чего нет у хэтчбека, так это багажника на 1 634 литра с подвижным полом Intelli-Space, который оптимизирует объем багажника. За “спортивность” в нем отвечают эргономичные сиденья AGR.

Линейка силовых агрегатов Opel Astra Sports Tourer досталась от хэтчбека. Базовым является трехцилиндровый 1,2-литровый бензиновый агрегат с турбонаддувом и мощностью 110 лошадиных сил. С другими настройками этот двигатель имеет отдачу в 130 сил. Такую же мощность обеспечивает и четырехцилиндровый 1,5-литровый турбодизель.

Фото: Opel Astra Sports Tourer 2022 / Stellantis

Плагин-гибридная силовая установка (PHEV) с электрифицированным 1,6-литровым турбодвигателем показывает производительность в 180 лошадиных сил. Она будет доступна уже на старте продаж, а позже к ней присоединится более мощная 225-сильная версия.

Шестискоростная механическая коробка передач является стандартной, а более мощные версии, включая PHEV, получили 8-ступенчатый “автомат”.

Гибридные версии универсала имеют несколько меньше пространства в багажнике (1 574 л), поскольку в днище размещены тяговые батареи. Даже базовая Astra Sports Tourer оснащена откидными задними сиденьями в конфигурации 40:20:40 и создает ровную поверхность с полом багажника.

По плану Stellantis, в 2023 году на рынок должен выйти полностью электрический Peugeot 308. Вероятно, Astra без двигателя внутреннего сгорания будет следующей.