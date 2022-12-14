Genesis GV60 становится первой моделью бренда в Европе с технологией распознавания лица. Функция уже доступна на рынке США.

Genesis GV60 в 2023 году модельном году получает технологический прирост на европейском рынке в виде новых биометрических функций, включая первую в мире технологию распознавания лица для безключевого входа в автомобиль.

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Так называемая функция Face Connect позволяет клиентам разблокировать и получить доступ к своему автомобилю с помощью своего лица благодаря датчику распознавания лица с контроллером обработки изображений. Вам нужно будет получить доступ к автомобилю с помощью его физического ключа только один раз и настроить свой профиль для распознавания лица – все дальнейшие блокировки, разблокировки и запуски двигателя можно выполнять без необходимости в физическом ключе.

Для кого-то эта технология, по всей вероятности, звучит слишком страшно и запутано. Однако Genesis говорит, что системой легко пользоваться, а на средней стойке есть светодиодный индикатор, который визуализирует состояние автомобиля и дает подтверждение, когда система активируется. Автопроизводитель также гарантирует, что биометрические данные никогда не загружаются и не хранятся удаленно вне HMI автомобиля.

Если эта технология кажется вам знакомой, возможно это потому, что очень похожая функция сейчас очень популярна на смартфонах и используется миллионами пользователей во всем мире ежедневно. Genesis считает, что его применение в GV60 идеально подходит для активного отдыха на природе, например, плавания, скалолазания и бега, во время которого носить физический ключ неудобно.

Важно отметить, что данная технология была доступна на рынке США для GV60. Южнокорейский бренд говорит, что электрический роскошный кроссовер теперь также доступен для заказа на некоторых рынках Европы, включая Великобританию, где GV60 продается в классах Premium, Sport и Sport Plus. В Соединенных Штатах EV кроссовер доступен в двух версиях – GV60 Advance начального уровня со стандартным полным приводом и запасом хода 400 км, а также GV60 Performance с мощностью 429 л.с.