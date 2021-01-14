Несмотря на панику вокруг коронавируса в 2020 году на внутреннем рынке Южной Кореи зафиксированы рекордные продажи автомобилей.

Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны. Согласно опубликованным данным, в прошлом году на внутреннем рынке страны было продано 1,89 млн автомобилей, что на 5,8% больше, чем в 2019 году.

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Известно, что около 52,3% всех продаж пришлись на автомобили Hyundai Palisade, KIA Sorento, Hyundai Tucson. Продажи импортных автомобилей также выросли на 9,8%, до 290 тыс. единиц. В министерстве отметили, что рост показателей связан со снижением налога и выпуском новых моделей автомобилей.

Тем не менее в 2020 году южнокорейские производители экспортировали 1,89 млн автомобилей, что на 21,4% меньше по сравнению с годом ранее. Производство автомобилей также упало на 11,2%, до 3,51 млн единиц. Что касается автомобилей с нетрадиционным приводом, то их экспорт вырос на 6,8%, до 276 тыс. единиц, а спрос внутри страны – на 58,7%.