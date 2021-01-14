Незважаючи на паніку навколо коронавірусу, в 2020 році на внутрішньому ринку Південної Кореї зафіксовано рекордні продажі автомобілів.

Про це повідомляє KBS із посиланням на представників міністерства торгівлі, промисловості та енергетики країни. Згідно з опублікованими даними, в минулому році на внутрішньому ринку країни було продано 1,89 млн автомобілів, що на 5,8% більше, ніж в 2019 році.

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Відомо, що близько 52,3% всіх продажів припали на автомобілі Hyundai Palisade, KIA Sorento, Hyundai Tucson. Продажі імпортних автомобілів також виросли на 9,8%, до 290 тис. одиниць. У міністерстві відзначили, що зростання показників пов’язане зі зниженням податку та випуском нових моделей автомобілів.

Проте, в 2020 році південнокорейські виробники експортували 1,89 млн автомобілів, що на 21,4% менше в порівнянні з роком раніше. Виробництво автомобілів також впало на 11,2%, до 3,51 млн одиниць. Що стосується автомобілів з нетрадиційним приводом, то їх експорт зріс на 6,8%, до 276 тис. одиниць, а попит всередині країни – на 58,7%.