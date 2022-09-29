Коллекционные подписи легендарных британских телеведущих разыграют, чтобы приобрести для бойцов ВСУ пикап и другие полезные вещи.

Эксклюзивные автографы Кларксона, Мэя и Хаммонда будут разыграны ради сбора средств на нужды ВСУ. Уникальность именно этого артефакта заключается в том, что он датируется 2013 годом, когда тогда еще ведущие наиболее популярного автошоу планеты Top Gear (сейчас в нем снимают другие люди) посетили Украину накануне временной оккупации Крыма.

Джереми Кларксон поддерживает Украину – в начале вторжения россии он достаточно грубо высказался в сторону путина, а также помогал ВСУ: отправлял пикапы и гуманитарку. А теперь даже его подпись поможет нашей армии – средства, полученные с продажи этих автографов, пойдут на приобретение пикапа для пехотинцев в/ч А7085, а также на покупку других полезных вещей для 241-й бригады.

Кстати лучший автомобиль 2021 года по версии Джереми Кларксона.

История визита ведущих Top Gear удивительным образом тесно переплетается с событиями этого года. В 2013 году, всего за несколько месяцев до событий в Крыму, британцы посетили Ялтинский дворец и проехались на авто Балаклавской базе подводных лодок.

После этого Джереми и его команда поехали на север нашей страны, попили пивку в Николаеве по дороге в Киев.

Визит знаменитых британцев не афишировался, однако фанаты программы, основавшие сайт TopGir, стали одними из первых, кто рассказал об их визите. Их встреча с Кларксоном, Меем и Хаммондом состоялась в селе Мытница, в 30 километрах от Киева, возле украинского ресторана.

Во время визита в Киев "топгировцы" покатались на автодроме "Чайка", которую весной 2022-го разбомбили рашисты. Затем съемочная группа отправилась в Чернобыль, откуда оккупанты неудачно наступали на столицу. Итак, если посмотреть на маршрут движения британцев в конце 2013 года, получается, что почти все локации, где они были, пострадали от нашествия орков. Впрочем, уцелела часть истории – автографы всех ведущих Top Gear.

Если вы хотите стать владельцем эксклюзивного набора автографов, достаточно задонатить 100 гривен одним платежом на специальный счет в Монобанке. Можно и больше – так шансы на выигрыш увеличиваются. Собранная сумма будет израсходована на приобретение автомобиля и амуниции.

Ссылка на Банке, в которой собираются средства, тут.

Номер картки в Монобанке: 5375 4112 0113 2300