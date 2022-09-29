Колекційні підписи легендарних британських телеведучих розіграють, щоб придбати для бійців ЗСУ пікап та інші корисні речі.

Ексклюзивні автографи Кларксона, Мея і Хаммонда будуть розіграні заради збору коштів на потреби ЗСУ. Унікальність саме цього артефакту полягає в тому, що він датується 2013-м роком, коли тоді ще ведучі найбільш популярного автошоу планети Top Gear (зараз в ньому знімають інші люди) завітали до України напередодні тимчасової окупації Криму.

Джеремі Кларксон підтримує Україну – на початку вторгнення росії він досить грубо висловився у бік путіна, а також суттєво допомагав ЗСУ: відправляв пікапи та гуманітарку. А тепер навіть його підпис допоможе нашій армії – кошти, отримані з продажу цих автографів, підуть на придбання пікапу для піхотинців в/ч А7085, а також на купівлю деяких інших корисних речей для 241-ї бригади.

До речі найкращий автомобіль 2021 року за версією Джеремі Кларксона

Історія візиту ведучих Top Gear дивним чином тісно переплітається з подіями цього року. У 2013 році, всього за кілька місяців до подій у Криму, британці відвідали Ялтинський палац та проїхались на авто Балаклавською базою підводних човнів.

Після цього Джеремі та його команда поїхали на північ нашої країни, попили пивка у Миколаєві, дорогою на Київ.

Візит знаменитих британців не афішувався, однак фанати програми, які заснували сайт TopGir, стали одними з перших, хто розповів про їх візит. Їх зустріч з Кларксоном, Меєм та Хаммондом відбулась у селі Митниця, в 30-ти кілометрах від Києва, біля українського ресторану.

Під час візиту до Києва “топгірівці” покатались на автодромі “Чайка”, яку навесні 2022-го року розбомбили рашисти. Потім знімальна група вирушила до Чорнобиля, звідки окупанти невдало наступали на столицю. Отож, якщо подивитися на маршрут руху британців наприкінці 2013-го року, виходить, що майже всі локації, де вони були, у той чи інший спосіб постраждали від навали орків. Втім, вцілила частина історії – автографи всіх ведучих Top Gear.

Якщо ви хочете стати власником ексклюзивного набору автографів, достатньо задонатити 100 гривень одним платежем на спеціальний рахунок в Монобанку. Можна і більше – так шанси на виграш збільшуються. Зібрана сума буде витрачена на придбання автомобіля та амуніції.

Посилання на Банку, в якій збираються кошти, тут.

Номер картки у Монобанку: 5375 4112 0113 2300