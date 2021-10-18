Колишній ведучий культового ТВ-шоу Top Gear Джеремі Кларксон в рамках премії Motor Awards, організованої британськими виданнями The Times та Sunday Times, вибрав найкращий автомобіль 2021 року.

На думку епатажного ведучого, головним відкриттям 2021 року став хот-хетч Toyota GR Yaris. За словами Кларксона, спочатку цей автомобіль нічим його не вразив. Ба більше, ексведучий Top Gear вважав, що Toyota GR Yaris стане ідеальним варіантом для "нещодавно овдовілих бабусь, яким потрібен автомобіль для поїздок з подругами в бридж-клуб". Однак після особистого тест-драйву думка шоу-мена кардинально змінилася. Експерта вразила збалансованість шасі, а також керованість моделі.

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На відміну від Кларксона, представники журі премії Motor Awards визнали найкращою моделлю року електричний кросовер Ford Mustang Mach E. Серед інших автомобілів експертна комісія відзначила Land Rover Defender, Hyundai Ioniq 5, а також Opel Corsa та Tesla Model 3. Кращим виробником на думку британців став Lotus. Що стосується Toyota GR Yaris, колегія журі поставила цю модель на перше місце в номінації "Кращий хот-хетч".

Toyota GR Yaris представили в січні цього року. "Заряджений" хетчбек обладнали 1,6-літровим турбомотором потужністю 272 к.с. і крутним моментом у 360 Нм. Разом з агрегатом модель отримала 6-стуцпеневу "механіку" і повноприводну трансмісію GR-FOUR з багатодисковою муфтою в задній осі та двома диференціалами Torsen. До "сотні" хот-хетч розганяється за 5,5 секунд. Максимальна швидкість – 230 км/год.