Бывший ведущий культового ТВ-шоу Top Gear Джереми Кларксон в рамках премии Motor Awards, организованной британскими изданиями The Times и Sunday Times, выбрал лучший автомобиль 2021 года.

По мнению эпатажного ведущего, главным открытием 2021 года стал хот-хэтч Toyota GR Yaris. По словам Кларксона, изначально этот автомобиль ничем его не впечатлил. Более того, екс-ведущий Top Gear считал, что Toyota GR Yaris станет идеальным вариантом для "недавно овдовевших дедушек, которым нужен автомобиль для поездок с подругами в бридж-клуб". Однако после личного тест-драйва мнение шоу-мена кардинально изменилось. Эксперта поразила сбалансированность шасси, а также управляемость модели.

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В отличие от Кларксона, представители жюри премии Motor Awards признали лучшей моделью года электрический кроссовер Ford Mustang Mach E. Среди других автомобилей экспертная комиссия отметила Land Rover Defender, Hyundai Ioniq 5, а также Opel Corsa и Tesla Model 3. Лучшим производителем на мнение британцев стал Lotus. Что касается Toyota GR Yaris, коллегия жюри поставила эту модель на первое место в номинации "Лучший хот-хэтч".

Toyota GR Yaris представили в январе этого года. "Заряженный" хэтчбек оборудовали 1,6-литровым турбомотором мощностью 272 л. с. и крутящим моментом в 360 Нм. Вместе с агрегатом модель получила 6-ступеневую "механику" и полноприводную трансмиссию GR-FOUR с многодисковой муфтой в задней оси и двумя дифференциалами Torsen. До "сотни" хот-хэтч разгоняется за 5,5 секунд. Максимальная скорость – 230 км/ч.