Колишній ведучий Top Gear підтримує Україну не лише на словах. Раніше він уже облаяв Путіна, а тепер - передав Україні гуманітарну допомогу.

Кларксон із командою свого нового шоу Diddly Squat Farm (у нас воно відомо, як “Ферма Кларксона”) купив пікапи Toyota Hilux, Mazda BT-50, Mitsubishi L200 та Ford Ranger. На вихідних автомобілі вже прибули до України.

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Пікапи приїхали не порожніми – їх під зав'язку завантажили гуманітарною допомогою. За словами зірки Top Gear та The Grand Tour, авто використовуватимуть для евакуації із зони бойових дій.