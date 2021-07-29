Колишній ведучий Top Gear Річард Хаммонд виставляє на аукціон особисту колекцію автомобілів. На отримані гроші він планує відкрити фірму по реставрації класичних машин.

Хаммонд зазначив, що йому було дуже важко прийняти рішення про продаж, оскільки вся техніка з його колекції має для нього сентиментальну цінність. Водночас Хаммонд сказав, що завдяки отриманим з продажу засобів коштам він зможе повернути до життя набагато більше класичних автомобілів, ніж втратить зараз, пише silverstoneauctions.

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Серед виставлених на торги лотів є кілька пам'ятних мотоциклів з обмежених серій, які Хаммонд купував собі на 40 і 50-річний ювілей. Наприклад, Norton Dominator 961 Street, випущений тиражем в 50 екземплярів, або відреставрований Moto Guzzi Le Mans Mk1 1977 року.

Крім того, Хаммонд вирішив розлучитися з одним з найулюбленіших сімейних реліквій Bentley S2 1 959 випуску. До слова, на цих торгах буде виставлено також гоночний позашляховик Bowler CSP V8 Prototype P1 із зовнішністю класичного Land Rover Defender.