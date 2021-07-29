Бывший ведущий Top Gear Ричард Хаммонд выставляет на аукцион личную коллекцию автомобилей. На полученные деньги он планирует открыть фирму по реставрации классических машин.

Хаммонд отметил, что ему было очень трудно принять решение о продаже, поскольку вся техника из его коллекции имеет для него сентиментальную ценность. В то же время Хаммонд сказал, что благодаря полученным с продажи средствам он сможет вернуть к жизни гораздо больше классических автомобилей, чем потеряет сейчас, пишет silverstoneauctions.

Читайте также: Британское представительство Mitsubishi выставило на продажу 14 раритетных машин

Среди выставленных на торги лотов есть несколько памятных мотоциклов из ограниченных серий, которые Хаммонд покупал себе на 40 и 50-летний юбилей. Например, Norton Dominator 961 Street, выпущенный тиражом в 50 экземпляров, или отреставрированный Moto Guzzi Le Mans Mk1 1977 года.

Кроме того, Хаммонд решил расстаться с одной из самых любимых семейных реликвий Bentley S2 1959 выпуска. К слову, на этих торгах будут выставлены также гоночный внедорожник Bowler CSP V8 Prototype P1 с внешностью классического Land Rover Defender.