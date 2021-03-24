Все они "праворульные", конечно.

Mitsubishi Motors готовится покинуть Великобританию и продает на аукционе автопарк из 14 автомобилей. Торги продлятся до апреля.

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Японская компания заявляет, что продолжит поддерживать около 400 тысяч владельцев Mitsubishi в Великобритании с помощью послепродажного обслуживания, но тем, кто хочет приобрести новую модель японской марки, через несколько месяцев не повезет. Несмотря на то, что его Outlander PHEV был неожиданным хитом, главным образом благодаря налоговым льготам, Mitsubishi несколько лет показывал очень низкие результаты продаж в Великобритании – в 2020 году было продано всего 9 076 автомобилей.

Фанатам бренда сейчас предлагается возможность приобрести частичку истории, поскольку Mitsubishi продает свою коллекцию автомобильной наследия. Коллекция будет выставлена ​​на торги на сайте autoauction.co.uk до апреля. Она включает две первые модели машин, проданные в Великобритании.

Фото: коллекция автомобилей представительства Mitsubishi в Великобритании / Hagerty

Colt Lancer 1974 года – это выставочный экземпляр, который украшал стенд Британского автосалона 1974 года. Копанию ему составляет двухлитровый четырехдверный Colt Galant. Среди других знаковых автомобилей из коллекции можно выделить Jeep CJ-3B 1979 года выпуска, который был изготовлен по лицензии Willys и привезен в Великобританию в 1983 году, Mitsubishi Starion Turbo 1988 года выпуска и 3000GT 1992 года выпуска.

Энтузиасты ралли выстроятся в очередь, чтобы принять участие в торгах за Galant 1989 года, который является копией автомобиля, представленного на ралли Lombard RAC Rally 1989 года, а также за Evo IX, который выиграл чемпионат Великобритании по ралли в 2007 и 2008 годах. В коллекции также есть особый Lancer Evo VI 2001 с автографом Томми Мякинена, а также пара более новых “Лансеров” – Lancer Evo IX 2008 и Evo X 2015 года. Все машины предлагаются без резерва, вместе с серией особых номерных знаков.