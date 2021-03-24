Усі вони "праворульні", звісно.

Mitsubishi Motors готується покинути Великобританію і продає на аукціоні автопарк із 14 автомобілів. Торги триватимуть до квітня.

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Японська компанія заявляє, що продовжить підтримувати близько 400 тисяч власників Mitsubishi у Великобританії за допомогою післяпродажного обслуговування, але тим, хто хоче придбати нову модель японської марки, через кілька місяців не пощастить. Незважаючи на те, що його Outlander PHEV був несподіваним хітом, головним чином завдяки податковим пільгам, Mitsubishi кілька років показував надзвичайно низькі результати продажів у Великобританії – у 2020 році було продано лише 9076 автомобілів.

Фанатам бренду зараз пропонується можливість придбати частинку історії, оскільки Mitsubishi розпродує свою колекцію автомобільної спадщини. Колекція буде виставлена на торги на сайті autoauction.co.uk до квітня. Вона включає дві найперші моделі машин, проданих у Великобританії.

Фото: колекція автомобілів представництва Mitsubishi у Великобританії / Hagerty

Colt Lancer 1974 року – це виставковий екземпляр, який прикрашав стенд Британського автосалону 1974 року. Копанію йому складає дволітровий чотиридверний Colt Galant. Серед інших знакових автомобілів з колекції можна виділити Jeep CJ-3B 1979 року випуску, який був виготовлений за ліцензією Willys і привезений до Великобританії у 1983 році, Mitsubishi Starion Turbo 1988 року випуску та 3000GT 1992 року випуску.

Ентузіасти ралі вишикуються в чергу, щоб взяти участь у торгах за Galant 1989 року, який є копією автомобіля, представленого на ралі Lombard RAC Rally 1989 року, а також за Evo IX, який виграв чемпіонат Великобританії з ралі в 2007 і 2008 роках. У колекції також є особливий Lancer Evo VI 2001 року з автографом Томмі Мякінена, а також пара новіших “Лансерів” – Lancer Evo IX 2008 року та Evo X 2015 року. Всі машини пропонуються без резерву, разом з серією особливих номерних знаків.