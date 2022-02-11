В прошлом году на первичном рынке украинцы установили рекорд: впервые за последние 8 лет купили более 100 тысяч новых легковушек. Почти половину из них зарегистрировали в Киеве и области.

По итогам 2021 года, 30,2% всех новых автомобилей (33 тысячи) зарегистрировали в столице. Еще 13,9% (15 тысяч) зарегистрировали в Киевской области. Суммарно – 44,1% от всех легковушек, которые выехали из автосалонов в 2021 году, зарегистрировали в Киеве и области. Третье место заняла Днепропетровская область (7,8%, 15 тысяч).

В рейтинг десяти самых активных областей в регистрации новых машин вошли также Харьковская, Одесская, Львовская, Запорожская, Полтавская, Донецкая и Винницкая области, сообщает Институт исследований авторынка.

Также интересно В каких областях купили больше всего автомобилей

Доли областей в регистрации новых легковушек и динамика их изменения в течение 2019 – 2021 годов:

При этом доля города Киева выросла больше всего: с 28,5% в 2020 году до 30,2% в 2021. С 5,0% до 5,2% возросла доля Одесской области. Незначительно выросли доли Житомирской, Черкасской и Луганской областей.

С 8,3% до 7,7% упала доля Харьковской области; с 8,3% до 7,8% – Днепропетровской; с 14,4% до 14,0% – Киевской. Уменьшение доли Киевской области может быть связано с изменением логики присвоения кодов регионов на номерных знаках. Ранее киевляне часто регистрировали авто в сервисных центрах за пределами города, экономя время на ожидании в очереди. После того, как номерные знаки начали выдавать по месту регистрации авто, а не “прописки” владельца, те, кто не желал ездить на номерных знаках Киевской области в столице, вынуждены были получать услуги сервисных центров в пределах города.



Изменение долей регионов в продажах новых легковушек в течение 2021 года:

В общем, как и в случае с внутренними перепродажами подержанных авто, новые машины активнее покупали в крупнейших и богатейших областях. Кроме самого высокого в Украине экономического уровня развития, значительная доля Киева и области может быть обусловлена также большим количеством автосалонов и регистрации ими автомобилей по запросу клиентов.