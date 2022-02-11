Минулого року на первинному ринку українці встановили рекорд: вперше за останні 8 років купили більше як 100 тисяч нових легковиків. Майже половину з них зареєструвати в Києві та області.

За підсумками 2021 року, 30,2% усіх нових автомобілів (33 тисячі) зареєстрували в столиці. Ще 13,9% (15 тисяч) зареєстрували в Київській області. Сумарно – 44,1% від усіх легковиків, що виїхали з автосалонів у 2021 році, зареєстрували в Києві та області. Третє місце посіла Дніпропетровська область (7,8%, 15 тисяч).

До рейтингу десяти найактивніших областей в реєстрації нових машин увійшли також Харківська, Одеська, Львівська, Запорізька, Полтавська, Донецька та Вінницька області, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Також цікаво у яких областях купили найбільше автомобілів

Частки областей в реєстрації нових легковиків та динаміка їх зміни протягом 2019-2021 років:

При цьому частка міста Києва зросла найбільше: із 28,5% у 2020 до 30,2% у 2021. З 5,0% до 5,2% зросла частка Одещини. Незначно виросли частки Житомирської, Черкаської та Луганської областей.

З 8,3% до 7,7% впала частка Харківської області; з 8,3% до 7,8% - Дніпропетровської; з 14,4% до 14,0% - Київської. Зменшення частки Київської області може бути пов'язане зі зміною логіки присвоєння кодів регіонів на номерних знаках. Раніше кияни часто реєстрували авто в сервісних центрах за межами міста, економлячи час на очікуванні в черзі. Після того, як номерні знаки почали видавати за місцем проведення реєстрації авто, а не "прописки" власника, ті, хто не бажав їздити на номерних знаках київської області в столиці, змушені були отримувати послуги сервісних центрів в межах міста.



Зміна часток регіонів у продажах нових легковиків протягом 2021 року:

Загалом, як і у випадку з внутрішніми перепродажами вживаних авто, нові машини активніше купували у найбільших та найбагатших областях. Окрім найвищого в Україні економічного рівня розвитку, значна частка Києва та області може бути зумовлена також великою кількістю автосалонів та реєстрації ними автомобілів по запиту клієнтів.