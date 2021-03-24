Согласно закону участники боевых действий освобождены от обязанности иметь страховой полис при управлении принадлежащими им транспортными средствами на территории Украины.

Участники боевых действий, управляющие автомобилями, которые согласно свидетельству о регистрации не принадлежат им на праве собственности, систематически получают штрафы полиции за отсутствие страхового полиса.

Читайте также: МСТБУ назвали страховые компании, которые сделали больше всего выплат автомобилистам

Если читать закон дословно, то в соответствии с требованиями пункта 13.1 статьи 13 Закона "Об обязательном страховании..." участники боевых действий, которые лично управляют принадлежащими им транспортными средствами, освобождаются от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности на территории Украины.

Ключевым в данной ситуации является формулировка "управляют принадлежащими им транспортными средствами". Поэтому работники полиции считают, что льгота по освобождению от обязанности наличия страхового полиса касается только ситуации, когда автомобиль принадлежит такому водителю на праве собственности согласно свидетельству о регистрации. То есть когда лично он указан в свидетельстве как владелец.

Вместе с тем, решением Конституционного суда от 23.12.2014 №7-рп 2014 было принято заключение: "положение пункта 13.1 статьи 13 Закона "Об обязательном страховании..." необходимо понимать так, что транспортными средствами, принадлежащими участникам боевых действий, инвалидам войны и инвалидам I группы, являются такие наземные транспортные средства, которыми указанные лица владеют как на праве собственности, так и на любой другой правовой основе".

В августе 2011 года Верховной Радой был принят закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты", согласно которому любое владение транспортным средством при наличии регистрационного документа на него является правомерным.

Поэтому, если участник боевых действий управляет автомобилем, принадлежащим на праве собственности другому лицу, и имеет при себе свидетельство о регистрации на указанный автомобиль и удостоверение УБД, то он управляет и владеет этим автомобилем на законном основании.

По сути расхождение между определениями "управляют принадлежащими им транспортными средствами" и "владеют как на праве собственности, так и на любой другой правовой основе" и является камнем преткновения. Именно поэтому полиция не выписывает штраф если за рулем владелец авто, который имеет статус УБД. А если автомобиль принадлежит другому лицу – штраф может быть выписан. Конечно его можно обжаловать в суде.