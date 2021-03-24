Відповідно до українського законодавства, учасники бойових дій звільнені від обов’язку мати страховий поліс під час керування належними їм транспортними засобами на території України.

Учасники бойових дій, що керують автомобілями, які відповідно до свідоцтва про реєстрацію не належать їм на праві власності, систематично отримують штрафи поліції за відсутність страхового поліса.

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Якщо читати закон дослівно, то відповідно до вимог пункту 13.1 статті 13 Закону "Про обов`язкове страхування …" учасники бойових дій, які особисто керують належними їм транспортними засобами, звільняються від обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України.

Ключовим у даній ситуації є формулювання "керують належними їм транспортними засобами". Тому працівники поліції вважають, що пільга стосовно звільнення від обов’язку наявності страхового поліса стосується лише ситуації, коли автомобіль належить такому водієві на праві власності відповідно до свідоцтва про реєстрацію. Тобто коли особисто він вказаний у свідоцтві як власник.

Разом з тим, рішенням Конституційного суду від 23.12.2014 №7-рп 2014 було ухвалено висновок: "положення пункту 13.1 статті 13 Закону "Про обов`язкове страхування …" необхідно розуміти так, що транспортними засобами, які належать учасникам бойових дій, інвалідам війни та інвалідам I групи, є такі наземні транспортні засоби, якими зазначені особи володіють як на праві власності, так і на будь-якій іншій правовій підставі".

У серпні 2011 року Верховною Радою було ухвалено Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів", згідно з яким будь-яке володіння транспортним засобом при наявності реєстраційного документа на нього є правомірним.

Тому, якщо учасник бойових дій керує автомобілем, що належить на праві власності іншій особі, і має при собі свідоцтво про реєстрацію на зазначений автомобіль та посвідчення УБД, то він керує та володіє цим автомобілем на законній підставі.

По суті розбіжність між визначеннями "керують належними їм транспортними засобами" та "володіють як на праві власності, так і на будь-якій іншій правовій підставі" і є камінцем спотикання. Саме тому поліція не виписує штраф якщо за кермом власник авто, який має статус УБД. А якщо автомобіль належить іншій особі – штраф може бути виписано. Звісно його можна оскаржити в суді.