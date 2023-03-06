Раньше за пределами Украины не было возможности обменять водительские права на новое. Теперь в некоторых странах такая возможность стала доступна.

Многие сознательные украинцы с начала войны уехали за границу. Некоторые уехали с водительским удостоверением старого образца, которое не действует в других странах. У некоторых уже за границей срок действия документа истек или изменилась фамилия. По тем или иным обстоятельствам возникла необходимость заменить водительское удостоверение новым.

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В каких случаях необходимо заменить водительское удостоверение?

Необходимость получения водительского удостоверения «европейского» образца;

Повреждение удостоверения или нечитаемость записей на нем;

Смена фамилии или других персональных данных;

Истечение срока действия «временного» водительского удостоверения.

В каких странах можно обменять водительское удостоверение на новое?

В настоящее время обменять водительские права за рубежом можно в Польше, Чехии, Словакии и Турции. Обменять документ на новый можно в следующих пунктах ГП «Документ»:

Польша: Варшава: Al. Jerozolimskie 179, 02-222, Warszawa; Краков: Pawia 5, 31-154, Краков; Вроцлав: aleja Śląska 1, 54-118, Wrocław; Гданьск: Aleja Grunwaldzka 415, 80-309, Гданск;

Чехия: Прага: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Mesto, Praha;

Словакия: Братислава, Mlynské nivy 5A, 821 09, Bratislava;

Турция: Стамбул, Лондон Асфальти E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158, Иstanbul.

Этот перечень стран постоянно пополняется. Наличие пунктов обмена водительского удостоверения за границей можно найти на карте. Карта постоянно обновляется.

Какие необходимы документы для обмена:

паспорт гражданина Украины (ID-карта с выпиской о регистрации места жительства);

идентификационный код;

имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену;

документ, подтверждающий смену фамилии, имя (в случае такого изменения).

Как обменять?

Подать заявку в пункт обмена (оформляется на месте);

Предоставить пакет документов в пункт обмена;

Предоставить возможность сделать фотографию на новое водительское удостоверение;

Дождаться одобрения Заявки администратором сервисного центра МВД в Украине в режиме онлайн;

Получить новое водительское удостоверение и отдать «старое»;

Обычно новое удостоверение можно получить в день обращения. За исключением удостоверений, выданных до 2013 года, по которым подается отдельный запрос в подтверждение его действительности. В таких случаях обмен может быть задержан до нескольких дней.

Если старое удостоверение водителя потеряно

В настоящее время обмен водительского удостоверения осуществляется, когда есть в наличии «старое» водительское удостоверение. Если «старый» документ потерян, то в настоящее время услуга восстановления за границей не работает. Однако со временем и эта возможность будет доступна.