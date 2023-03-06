Раніше за межами України не було можливості обміняти посвідчення водія на нове. Тепер у деяких країнах така можливість стала доступною.
Багато свідомих українців з початку війни виїхали за кордон. Деякі виїхали з посвідченням водія старого зразка, яке не діє в інших країнах. В деяких вже за кордоном строк дії документа закінчився чи змінилось прізвище. З тих чи інших обставин виникла потреба замінити водійське посвідчення на нове.
Читайте також: Замовити нове посвідчення водія можна буде через "Дію"
В яких випадках необхідно замінити посвідчення водія?
- Необхідність отримання посвідчення водія «європейського» взірця;
- Пошкодження посвідчення чи нечитабельність записів у ньому;
- Зміна прізвища чи інших персональних даних;
- Закінчення терміну дії «тимчасового» посвідчення водія.
В яких країнах можна обміняти посвідчення водія на нове?
На даний час обміняти посвідчення водія за кордоном можна у Польщі, Чехії, Словаччині та Туреччині. Обміняти документ на новий можна у наступних пунктах ДП «Документ»:
- Польща: Варшава: Al. Jerozolimskie 179, 02-222, Warszawa; Краків: Pawia 5, 31-154, Kraków; Вроцлав: aleja Śląska 1, 54-118, Wrocław; Гданськ: Aleja Grunwaldzka 415, 80-309, Gdańsk;
- Чехія: Прага: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Město, Praha;
- Словаччина: Братислава, Mlynské nivy 5A, 821 09, Bratislava;
- Туреччина: Стамбул, Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158, İstanbul.
Цей список країн постійно поповнюється. Наявність пунктів обміну посвідчення водія за кордоном можна знайти на карті. Карта постійно оновлюється.
Які необхідні документи для обміну:
- паспорт громадянина України (ID-картка з витягом про реєстрацію місця проживання);
- ідентифікаційний код;
- наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;
- документ, що підтверджує зміну прізвища, ім’я (у разі такої зміни).
Як обміняти?
- Подати заявку до пункту обміну (Оформляється на місці);
- Надати пакет документів до пункту обміну;
- Надати можливість зробити фотографію на нове посвідчення водія;
- Дочекатись схвалення Заявки адміністратором сервісного центру МВС в Україні в режимі онлайн;
- Отримати нове посвідчення водія та віддати «старе»;
Зазвичай нове посвідчення можна отримати в день звернення. За виключенням посвідчень, виданих до 2013 року, по яких подається окремий запит на підтвердження його дійсності. В таких випадках обмін може затриматись до декількох днів.
Якщо старе посвідчення водія втрачено:
На даний час обмін посвідчення водія здійснюється, коли є в наявності «старе» посвідчення водія. Якщо «старий» документ втрачено, то на даний час послуга відновлення за кордоном не працює. Проте з часом і ця можливість буде доступною.