Раніше за межами України не було можливості обміняти посвідчення водія на нове. Тепер у деяких країнах така можливість стала доступною.

Багато свідомих українців з початку війни виїхали за кордон. Деякі виїхали з посвідченням водія старого зразка, яке не діє в інших країнах. В деяких вже за кордоном строк дії документа закінчився чи змінилось прізвище. З тих чи інших обставин виникла потреба замінити водійське посвідчення на нове.

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В яких випадках необхідно замінити посвідчення водія?

  • Необхідність отримання посвідчення водія «європейського» взірця;
  • Пошкодження посвідчення чи нечитабельність записів у ньому;
  • Зміна прізвища чи інших персональних даних;
  • Закінчення терміну дії «тимчасового» посвідчення водія.

В яких країнах можна обміняти посвідчення водія на нове?

На даний час обміняти посвідчення водія за кордоном можна у Польщі, Чехії, Словаччині та Туреччині. Обміняти документ на новий можна у наступних пунктах ДП «Документ»:

  • Польща: Варшава: Al. Jerozolimskie 179, 02-222, Warszawa; Краків: Pawia 5, 31-154, Kraków; Вроцлав: aleja Śląska 1, 54-118, Wrocław; Гданськ: Aleja Grunwaldzka 415, 80-309, Gdańsk;
  • Чехія: Прага: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Město, Praha;
  • Словаччина: Братислава, Mlynské nivy 5A, 821 09, Bratislava;
  • Туреччина: Стамбул, Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158, İstanbul.

Цей список країн постійно поповнюється. Наявність пунктів обміну посвідчення водія за кордоном можна знайти на карті. Карта постійно оновлюється.

Які необхідні документи для обміну:

  • паспорт громадянина України (ID-картка з витягом про реєстрацію місця проживання);
  • ідентифікаційний код;
  • наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;
  • документ, що підтверджує зміну прізвища, ім’я (у разі такої зміни).

Як обміняти?

  • Подати заявку до пункту обміну (Оформляється на місці);
  • Надати пакет документів до пункту обміну;
  • Надати можливість зробити фотографію на нове посвідчення водія;
  • Дочекатись схвалення Заявки адміністратором сервісного центру МВС в Україні в режимі онлайн;
  • Отримати нове посвідчення водія та віддати «старе»;

Зазвичай нове посвідчення можна отримати в день звернення. За виключенням посвідчень, виданих до 2013 року, по яких подається окремий запит на підтвердження його дійсності. В таких випадках обмін може затриматись до декількох днів.

Якщо старе посвідчення водія втрачено:

На даний час обмін посвідчення водія здійснюється, коли є в наявності «старе» посвідчення водія. Якщо «старий» документ втрачено, то на даний час послуга відновлення за кордоном не працює. Проте з часом і ця можливість буде доступною.