Раніше за межами України не було можливості обміняти посвідчення водія на нове. Тепер у деяких країнах така можливість стала доступною.

Багато свідомих українців з початку війни виїхали за кордон. Деякі виїхали з посвідченням водія старого зразка, яке не діє в інших країнах. В деяких вже за кордоном строк дії документа закінчився чи змінилось прізвище. З тих чи інших обставин виникла потреба замінити водійське посвідчення на нове.

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В яких випадках необхідно замінити посвідчення водія?

Необхідність отримання посвідчення водія «європейського» взірця;

Пошкодження посвідчення чи нечитабельність записів у ньому;

Зміна прізвища чи інших персональних даних;

Закінчення терміну дії «тимчасового» посвідчення водія.

В яких країнах можна обміняти посвідчення водія на нове?

На даний час обміняти посвідчення водія за кордоном можна у Польщі, Чехії, Словаччині та Туреччині. Обміняти документ на новий можна у наступних пунктах ДП «Документ»:

Польща: Варшава: Al. Jerozolimskie 179, 02-222, Warszawa; Краків: Pawia 5, 31-154, Kraków; Вроцлав: aleja Śląska 1, 54-118, Wrocław; Гданськ: Aleja Grunwaldzka 415, 80-309, Gdańsk;

Чехія: Прага: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Město, Praha;

Словаччина: Братислава, Mlynské nivy 5A, 821 09, Bratislava;

Туреччина: Стамбул, Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158, İstanbul.

Цей список країн постійно поповнюється. Наявність пунктів обміну посвідчення водія за кордоном можна знайти на карті. Карта постійно оновлюється.

Які необхідні документи для обміну:

паспорт громадянина України (ID-картка з витягом про реєстрацію місця проживання);

ідентифікаційний код;

наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;

документ, що підтверджує зміну прізвища, ім’я (у разі такої зміни).

Як обміняти?

Подати заявку до пункту обміну (Оформляється на місці);

Надати пакет документів до пункту обміну;

Надати можливість зробити фотографію на нове посвідчення водія;

Дочекатись схвалення Заявки адміністратором сервісного центру МВС в Україні в режимі онлайн;

Отримати нове посвідчення водія та віддати «старе»;

Зазвичай нове посвідчення можна отримати в день звернення. За виключенням посвідчень, виданих до 2013 року, по яких подається окремий запит на підтвердження його дійсності. В таких випадках обмін може затриматись до декількох днів.

Якщо старе посвідчення водія втрачено:

На даний час обмін посвідчення водія здійснюється, коли є в наявності «старе» посвідчення водія. Якщо «старий» документ втрачено, то на даний час послуга відновлення за кордоном не працює. Проте з часом і ця можливість буде доступною.