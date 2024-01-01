В каких странах продают больше всего автомобилей: статистика

Китай остается крупнейшим автомобильным рынком в мире
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Глобальные автопродажи (легковые и легкие коммерческие авто) с января по февраль 2025 года достигли 13,17 млн ед, что на 0,4% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром со ссылкой на focus2move.
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Китай остается крупнейшим автомобильным рынком в мире. За два месяца в КНР было реализовано 3,62 млн новых авто. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новые авто в КНР уменьшился на 0,8%.
США теряют позиции. За указанный период там было продано 2,33 млн авто, что почти на 3% меньше чем в прошлом году.
ТОП-10 стран по объему продаж новых авто:
- КНР - 3,62 млн ед. (-0.8%);
- США - 2,33 млн ед. (-2,9%);
- Индия – 791,6 тыс ед. (+1,6%);
- Япония – 759,9 тыс ед. (+16%);
- Великобритания – 517,1 тыс ед. (-7,3%);
- Германия – 410,6 тыс ед. (-4,5%);
- Бразилия – 332, 7 тыс ед. (+8,2%);
- Франция – 311,1 тыс ед. (-3,5%);
- Италия – 304,9 тыс ед. (-6,4%);
- Канада – 239, 9 тыс ед. (-2%).