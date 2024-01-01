Укр
Ру

В каких странах продают больше всего автомобилей: статистика

Названы страны-лидеры по продажам новых авто. Такие цифры являются неплохим индикатором состояния экономики.
Названы страны-лидеры по продажам авто - Auto24

Китай остается крупнейшим автомобильным рынком в мире

Евгений Гудущан
logo9 апреля, 10:28
logo0
logo0 мин

Глобальные автопродажи (легковые и легкие коммерческие авто) с января по февраль 2025 года достигли 13,17 млн ед, что на 0,4% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром со ссылкой на focus2move.

Читайте также: Какие китайские автобренды популярны среди украинцев

Китай остается крупнейшим автомобильным рынком в мире. За два месяца в КНР было реализовано 3,62 млн новых авто. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новые авто в КНР уменьшился на 0,8%.

США теряют позиции. За указанный период там было продано 2,33 млн авто, что почти на 3% меньше чем в прошлом году.

ТОП-10 стран по объему продаж новых авто:

  1. КНР - 3,62 млн ед. (-0.8%);
  2. США - 2,33 млн ед. (-2,9%);
  3. Индия – 791,6 тыс ед. (+1,6%);
  4. Япония – 759,9 тыс ед. (+16%);
  5. Великобритания – 517,1 тыс ед. (-7,3%);
  6. Германия – 410,6 тыс ед. (-4,5%);
  7. Бразилия – 332, 7 тыс ед. (+8,2%);
  8. Франция – 311,1 тыс ед. (-3,5%);
  9. Италия – 304,9 тыс ед. (-6,4%);
  10. Канада – 239, 9 тыс ед. (-2%).
#Новости #Aвтобизнес