В каких странах продают больше всего автомобилей: статистика

Глобальные автопродажи (легковые и легкие коммерческие авто) с января по февраль 2025 года достигли 13,17 млн ед, что на 0,4% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром со ссылкой на focus2move.

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Китай остается крупнейшим автомобильным рынком в мире. За два месяца в КНР было реализовано 3,62 млн новых авто. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новые авто в КНР уменьшился на 0,8%.

США теряют позиции. За указанный период там было продано 2,33 млн авто, что почти на 3% меньше чем в прошлом году.

ТОП-10 стран по объему продаж новых авто: