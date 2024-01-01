В яких країнах продають найбільше автомобілів: статистика

Глобальні автопродажі (легкові та легкі комерційні авто) з січня по лютий 2025 року досягли 13,17 млн од, що на 0,4% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром з посиланням на focus2move.

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Китай залишається найбільшим автомобільним ринком у світі. За два місяці в КНР було реалізовано 3,62 млн нових авто. Однак порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на нові авто у КНР зменшився на 0,8%.

США втрачають позиції. За вказаний період там було продано 2,33 млн авто, що майже на 3% менше ніж у мийному році.

ТОП-10 країн за обсягом продажів нових авто: