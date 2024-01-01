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В яких країнах продають найбільше автомобілів: статистика

Названо країни-лідери з продажів нових авто. Такі цифри є непоганим індикатором стану економіки.
Названо країни-лідери з продажів авто - Auto24

Китай залишається найбільшим автомобільним ринком у світі

Євген Гудущан
logo9 квітня, 10:28
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Глобальні автопродажі (легкові та легкі комерційні авто) з січня по лютий 2025 року досягли 13,17 млн од, що на 0,4% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром з посиланням на focus2move.

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Китай залишається найбільшим автомобільним ринком у світі. За два місяці в КНР було реалізовано 3,62 млн нових авто. Однак порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на нові авто у КНР зменшився на 0,8%.

США втрачають позиції. За вказаний період там було продано 2,33 млн авто, що майже на 3% менше ніж у мийному році.

ТОП-10 країн за обсягом продажів нових авто:

  1. КНР - 3,62 млн од. (-0.8%);
  2. США - 2,33 млн од. (-2,9%);
  3. Індія – 791,6 тис од. (+1,6%);
  4. Японія – 759,9 тис од. (+16%);
  5. Велика Британія – 517,1 тис од. (-7,3%);
  6. Німеччина – 410,6 тис од. (-4,5%);
  7. Бразилія – 332, 7 тис од. (+8,2%);
  8. Франція – 311,1 тис од. (-3,5%);
  9. Італія – 304,9 тис од. (-6,4%);
  10. Канада – 239, 9 тис од. (-2%).
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