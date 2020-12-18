По статистике патрульной полиции Украины самым аварийным днем является пятница.

За 11 месяцев 2020 г. именно в пятницу случилось более 24,7 тыс ДТП. Вторым днем в рейтинге аварийных дней является среда – в этот день происходит 22,9 тыс ДТП. На третьем месте вторник и четверг – в каждый из этих дней произошло 22,4 тыс ДТП.

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Меньше всего аварий происходит в воскресенье. За 11 месяцев 2020 г в этот день произошло 16,4 тыс ДТП. Вторым по безопасности днем является суббота с показателем почти 20 тыс ДТП. В понедельник произошло 21,4 тыс ДТП.