За статистикою Патрульної поліції України найбільш аварійним днем є п’ятниця.

За 11 місяців 2020 р саме у п’ятницю трапилося понад 24,7 тис. ДТП. Другим днем у рейтингу аварійних днів є середа – в цей день стається 22,9 ДТП. На третому місці вівторок та четвер – у кожен з цих днів сталось 22,4 ДТП.

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Найменше аварій відбувається в неділю. За 11 місяців 2020 р в цей день сталось 16,4 ДТП. Другим за безпечністю днем є субота з показником майже 20 тис ДТП. У понеділок сталось 21,4 тис ДТП.