Иногда в организме водителей полицейские обнаруживают алкоголь на уровне технической погрешности, которая является допустимой при применении Drager Alcotest.

Судья Коростышевского районного суда Житомирской области закрыл производство по административному делу № 935/2004/21 о привлечении к административной ответственности по ст. 130 ч. 1 КУоАП в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения, поскольку у нарушителя был выявлен алкоголь на уровне технической погрешности, которая является допустимой при применении технического средства Drager Alcotest 6820.

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Согласно технических характеристик прибора Drager Alcotest 6820 пределы допускаемой погрешности в рабочих условиях для массовой концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе: абсолютная погрешность +/- 0.02 промилле - в диапазоне от 0 до 0.2 промилле, относительная погрешность: +/- 10% - в диапазоне свыше 0.2 промилле; для массовой концентрации алкоголя в крови: абсолютная погрешность: +/- 0.04 промилле в диапазоне от 0 до 0.4 промилле; относительная погрешность: +/- 10% - в диапазоне свыше 0.4 промилле.

Согласно исследованной в судебном заседании видеозаписи, предоставленной сотрудниками полиции, с помощью прибора «Драгер» был получен результат тестирования 0,22 % промилле. В соответствии с распечаткой результата тестирования правонарушителя на состояние опьянения, которое проведено с помощью прибора Drager Alcotest 6820, результат теста составляет 0,22 промилле.

Исходя из приведенного в организме правонарушителя с помощью прибора Drager Alcotest 6820 был обнаружен алкоголь на уровне технической погрешности, которая допустима во время применения указанного технического средства и не влечет за собой следствием привлечение лица к административной ответственности.

В связи с этим, акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения с использованием специальных технических средств и протокол об административном правонарушении не могут быть приняты в качестве доказательств виновности лица.