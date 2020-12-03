Для проведения противоаварийных работ движение по мосту Метро будет ограничено

До 13 декабря на мосту Метро через р. Днепр частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

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На мосту Метро начались противоаварийные работы. Чтобы уменьшить влияние на трафик, с 08:00 до 14:00 дорожники будут работать в направлении левого берега. А с 14:00 до 17:00 – в направлении правого берега. Во время работ движение частично ограничат.