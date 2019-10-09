С вечера 12 до утра 14 октября запретят движение по проспекту Победы для монтажа фрагмента Шулявского путепровода.

Возведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу. В связи с этим 12 октября в 22:00 движение по проспекту Победы будет перекрыто до 5:00 14 октября. В это время над проезжей частью проспекта будут устанавливать прогон нового моста.

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Городские власти извиняются за неудобства. "Мы делаем сегодня все, чтобы сроки строительства были соблюдены. И чтобы движение обновленным Шулявским мостом открыть в конце декабря этого года" сообщается на сайте Соломенской райадминистрации.

На время закрытия движения транспорта по проспекту Победы меняется порядок организации работы общественного транспорта.

Так, закрывается движение троллейбусов маршрутов №5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода. На этот период: организуется временный троллейбусный маршрут №5А "ул. Чернобыльская – ул. Белицкая". Также вносятся временные изменения в трассу следования ночных троллейбусных маршрутов: №92Н, №93Н и №94Н.

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