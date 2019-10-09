З вечора 12 до ранку 14 жовтня заборонять рух проспектом Перемоги для монтажу фрагменту Шулявського шляхопроводу.

Зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу. У зв’язку з цим 12 жовтня о 22:00 рух проспектом Перемоги буде перекрито до 5:00 14 жовтня. У цей час над проїжджою частиною проспекту встановлюватимуть прогін нового мосту.

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Міська влада перепрошує за незручності. "Ми робимо сьогодні все, щоб терміни будівництва були дотримані. І щоб рух оновленим Шулявським мостом відкрити в кінці грудня цього року" повідомляється на сайті Солом’янської рай адміністрації.

На час закриття руху транспорту проспектом Перемоги змінюється порядок організації роботи громадського транспорту.

Так, закривається рух тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на ділянці від станції метро "Нивки" до Повітрофлотського шляхопроводу. На цей період: Організовується тимчасовий тролейбусний маршрут №5А "Вул. Чорнобильська – вул. Білицька". Також вносяться тимчасові зміни в трасу курсування нічних тролейбусних маршрутів: № 92Н, № 93Н та № 94Н.

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